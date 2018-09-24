Dosso Dossi Fashion Show в Баку - ФОТО

Торжество красоты, элегантности и шика - премьера Dosso Dossi Fashion Show в Баку прошло именно в таком ключе. Прекрасной новостью для любителей изысканного и стильного, а также поклонников турецкого качества стала текстильная выставка, проходящая в отеле Flame Towers с 15 по 18 сентября. Отметим, что самое крупное шоу уже во второй раз радует бакинцев и гостей города выставкой, ставшей местом встречи всех игроков fashion-рынка: производителей и закупщиков, предпринимателей и конечных потребителей.

В коллекциях, представленных новичкам и постоянными участниками выставки, нашли отражение модные тенденции более 40 текстильных компаний Турции. Многие бренды, учитывая вкус, предпочтения потребителей разработали новый ассортимент и представили ко вниманию осеннюю и зимнюю коллекцию 2018/2019.

Удобство в одежде и обуви, романтизм, буйство ярких красок, объемный мех, сочетание разных текстур и многое другое стало доступно для бакинцев. Ведь теперь не нужно пересекать границу, чтобы закупаться для своих магазинов и бутиков. Достаточно посетить выставку, ознакомиться с представленными брендами и их товарами и сделать покупку.

Выставка была торжественно открыта со стороны генерального директора компании Dosso Dossi Хикмета Эраслана, который поприветствовал гостей и выразил благодарность за предоставленные возможности проведения выставки: "В этом году мы сделали торжественное открытие в честь прихода Dosso Dossi на бакинский fashion-рынок и это стало еще одной знаменательной датой в истории нашей компании. Азербайджан для нас никогда не отличался от Турции. Психологически мы чувствуем здесь себя также комфортно и уютно как на родине. Не удивительно - ведь мы один народ. Поэтому я выражаю огромную благодарность этой прекрасной стране за теплый прием, а также всем любителям моды за то, что почтили нашу выставку сегодня свои присутствием"

"На сегодняшний день Dosso Dossi стоит в ряду лучших модных компаний мира. Мы представляем товары передовых турецких компаний в 8 разных странах мира. И это большое достижение. До прибытия в Баку мы провели наши традиционные выставки в Алматы, в Анталии и в Москве. И мы верим, что в дальнейшем наша организация завоюет популярность в других странах и расширит свои границы": выразил надежду Хикмет бей.

Мероприятие отличалось своей интернациональностью. Ведь оно собрало вокруг себя предпринимателей, директоров магазинов и бутиков и просто поклонников турецкой организации Dosso Dossi из Казахстана, Киргизии, России, Украины. "Наша главная задача не просто продать свой товар, а устроить настоящий отдых для наших клиентов. Это наш традиционный концепт. Наши мероприятия сопровождается развлекательной программой, участием лучших музыкантов. Dosso Dossi это цветной мир и мы уже стали одной большой семьей" поделился с Day.az Хикмет Эрслан.

Какие же компании порадовали новинками любителей моды? Выставка собрала на одной площадке знаменитые турецкие бренды как Arno, Nexx, Samsara, Gizzly Plus, Fimore, Phardi, Rich Line и т.д. Стенды, где была представлена специальная приготовленная продукция ткачества, стала важным местом встречи не только представителей ткацкого дела Турции и Азербайджана, но и других стран.

По словам организационного менеджера Мурат Якара Dosso Dossi работает с 300 фабриками, которые учитывают потребности, размеры, стиль одежды потребителей в каждой стране, где ведет свою деятельность организация. В спектр услуг компании входит женская, мужская, детская одежда на все сезоны, а также обувь, сумки и аксессуары. Коллекции брендов воплощают в себе самые смелые модные фантазии и последние тренды, сочетая красоту, чувственность, роскошь, высокое качество и оригинальность. Аксессуары и обувь же уникальны и неповторимы, отлично и выгодно подчеркнут и завершат образ.

Не осталась без внимания установленная ценовая политика представленных турецких брендов. По словам предпринимателя из города Оренбурга Российской Федерации Марины Саладиловой соотношение цены и качества главный отличительный знак компании Dosso Dossi. "Мы приезжаем в Анталию на каждую выставку и вот уже второй раз участвуем на выставке в Баку. Есть три фирмы, которым я отдаю предпочтения и которые пользуются спросом в моем родном городе Оренбурге.

Работать с компанией одно удовольствие, потому что у нас можно сказать одинаковые обязательства. Мои обязательства закупаться и рассчитаться, а задача компании вовремя доставить мой товар. Здесь все продается оптом и нам делают рассрочки платежа. С компанией очень удобно работать, потому что продуманы гибкие условия и это заставляет нас продолжать наше благоприятное сотрудничество. А что уж говорить об организации?! Dosso Dossi это действительно наша семья"

Украшением выставки стал вечерний концерт в рамках Dosso Dossi Fashion Show с участием звезд российской эстрады Натана и Анны Седоковой на знаменитой бакинской развлекательной площадке Enerji Club, которое не оставило без внимания участников выставки, представителей СМИ и других гостей.