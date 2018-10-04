Петер Сиярто: Венгрия заинтересована в участии в проекте "Южный газовый коридор"

Венгрия заинтересована в участии в будущем в проекте "Южный газовый коридор" (ЮГК).

Об этом министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сиярто сказал на встрече с министром энергетики Парвизом Шахбазовым в рамках международного форума "Российская энергетическая неделя", говорится в сообщении минэнерго, распространенном в четверг.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, на встрече министры обсудили вопросы по состоянию выполнения проекта ЮГК, перспективы его расширения и повышение пропускной способности на очередном этапе.

Петер Сиярто отметил важность проведения диалога между соответствующими министерствами двух стран. В ходе беседы состоялся обмен мнениями по направлениям сотрудничества в энергетической сфере между Азербайджаном и Венгрией.

Парвиз Шахбазов также встретился с министром энергетики Монголии Черенпилином Давасуреном. Шахбазов выразил признательность за то, что Монголия отказалась от председательства в конференции энергетической хартии в 2020 году в пользу Азербайджана. На встрече были обсуждены перспективы сотрудничества по геолого-разведочным работам в энергосекторе, в частности в нефтегазовой сфере между двумя странами, рассмотрены возможности учебы монгольских студентов в соответствующих вузах Азербайджана по нефтегазовой специальности.

Отметим, что в рамках международного форума "Российская энергетическая неделя" Парвиз Шахбазов провел ряд встреч.

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