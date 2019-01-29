Buta Airways меняет правила и тарифы регистрации
Начиная с первого февраля 2019 года на всех рейсах авиакомпании Buta Airways изменяются правила регистрации и рассадки пассажиров. Об этом, как передает Day.Az, сообщает во вторник Trend со ссылкой на авиакомпанию.
Отныне при автоматической регистрации на рейс все пассажиры, купившие авиабилет в рамках одной брони, будут бесплатно рассаживаться системой рядом друг с другом.
Также c первого февраля стоимость регистрации в аэропортах вылета составит восемь евро. Это позволит уменьшить очереди на стойках и минимизировать задержки в расписании авиакомпании.
Онлайн-регистрация на сайте, как и прежде, остается бесплатной услугой, она открывается за 24 часа и закрывается за 2 часа до вылета рейса. Функционал онлайн-регистрации также есть и в новом мобильном приложении Buta Airways, доступном для смартфонов на базе iOS и Android.
Пассажиры, путешествующие с багажом, предварительно прошедшие онлайн-регистрацию, могут воспользоваться бесплатными стойками "Сдача багажа" (Baggage Drop) в аэропорту. Услуга распечатки посадочного талона для прошедших онлайн-регистрацию пассажиров также остается бесплатной.
Авиакомпания базируется в Баку, в Международном аэропорту Гейдар Алиев и выполняет рейсы в наиболее востребованные направления.
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