Азербайджан вводит новые госпошлины

В Азербайджане вводится государственная пошлина за получение права на частичное использование патентов и меняются пошлины на другие процедуры, связанные с патентами. Соответствующие предложения по внесению изменений в закон "О государственной пошлине" направлены в парламент страны. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

В частности, предлагается установить в размере десяти манатов госпошлину на право частичной передачи другому лицу дубликата патента и прав на него.

Госпошлина на внесение изменений в выданный патент составит семь манатов; на регистрацию договора о выдаче прав на изобретения, полезные модели, промышленные образцы - 10-25 манатов; на внесение изменений в регистрационные данные в реестре и свидетельстве - 25 манатов; на выдачу свидетельства патентному поверенному - 10 манатов.

В новом проекте также предлагается повысить существующие пошлины в связи с изобретениями и патентом.

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