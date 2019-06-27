В Азербайджане, как по качественным характеристикам, так и по другим показателям, имеются все условия для приема российских туристов.

Об этом сказал генеральный исполнительный директор Азербайджанского бюро по туризму Флориан Зенгстшмид, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend.

По словам генерального исполнительного директора, с туристической точки зрения есть хорошие инициативы со стороны Ирана и России, которыми обязательно необходимо воспользоваться.

Зенгстшмид отметил, что перед Бюро поставлен ряд целей на последующие годы: "Цель не только в том, чтобы увеличить число туристов, приезжающих в страну, но и в том, чтобы расширить ассортимент туристической продукции, предлагаемой Азербайджаном. Будем стараться справиться с существующими трудностями. В то же время возникли некоторые благоприятные ситуации, которые мы должны использовать по максимуму".

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