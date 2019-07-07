Рост ненефтяного сектора Азербайджана в 2019-2020 годах составит около 2,8 процента. Об этом сказала в интервью Trend глава миссии Международного валютного фонда (МВФ) в Азербайджане Наталья Тамириса, передает Day.Az.

"На наш взгляд, недавнее повышение заработной платы, пенсий и социальной помощи, а также меры по снижению налогового и долгового бремени окажут положительное влияние на рост ненефтяного сектора в течение следующих двух лет", - сказала Тамириса.

Глава миссии также отметила, что ускорение темпов роста ВВП Азербайджана в среднесрочный период, а также диверсификация экономики требуют углубления и расширения структурных реформ, направленных на повышение роли частного сектора и улучшение управления и прозрачности.

Азербайджан присоединился к МВФ 18 сентября 1992 года. С 2006 года правительство Азербайджана не осуществляет заимствований от МВФ, и сотрудничество ведется в рамках консультаций по статье IV устава фонда, технических миссий по основным направлениям макроэкономической политики.

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