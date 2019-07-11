У Азербайджана и Франции имеется серьезный потенциал для развития таких отраслей экономики как сельское хозяйство, туризм, промышленное производство, поэтому необходимо еще больше использовать двусторонний потенциал в целях дальнейшего углубления сотрудничества между нашими странами.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал президент Бизнес-совета Организации предпринимателей Франции (MEDEF) Жофруа Ру де Безьон.

Президент Бизнес-совета пригласил азербайджанские компании к активному сотрудничеству с французскими компаниями, особенно в сфере АПК и туризма.

"Франция готова предложить Азербайджану большое количество новейших технологий для сферы сельского хозяйства. В настоящее время в Азербайджане успешно работают французские компании, для них созданы благоприятные условия, что серьезно оценивают во Франции", - сказал Безьон.

Безье отметил активизацию сотрудничества между Азербайджаном и Францией в сфере энергетики, в том числе, благодаря компании Total.

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