В Азербайджане подешевело золото
Стоимость золота в Азербайджане 2 сентября снизилась по сравнению с предыдущим показателем. Как передает Day.Az, об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на данные Центрального банка.
Так, унция золота 2 сентября подешевела на 1,5045 маната, составив 2593, 6050 маната, унция серебра подорожала на 0,1501 маната, до 31, 2270 маната, унция платины - на 34,1785 маната, до 1595,1015 маната, унция палладия подорожала на 93,6955 маната, до 2619, 6915 маната.
|
Название
|
02.09.2019
|
30.08.2019
|
Золото
|
XAU
|
2593.6050
|
2595.1095
|
Серебро
|
XAG
|
31.2270
|
31.0769
|
Платина
|
XPT
|
1595.1015
|
1560.9230
|
Палладий
|
XPD
|
2619.6915
|
2525.9960
Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.
Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.
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