В Палате по надзору над финансовыми рынками Азербайджана состоялась встреча с представителями международной платежной системы Union Pay International (UPI). Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на Палату.

В ходе встречи стороны обсудили расширение карточного бизнеса UPI в Азербайджане, продукты и услуги, предлагаемые организацией, а также применения инновационных технологий в области безналичных платежей.

Во время встречи были обсуждены перспективы дальнейшего сотрудничества по обмену опытом в области развития безналичных платежей, а также совершенствование знаний и навыков банковских специалистов в данной области.

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