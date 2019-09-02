https://news.day.az/economy/1152369.html Китайская платежная система может расширить деятельность в Азербайджане
Китайская платежная система может расширить деятельность в Азербайджане
В Палате по надзору над финансовыми рынками Азербайджана состоялась встреча с представителями международной платежной системы Union Pay International (UPI). Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на Палату.
В ходе встречи стороны обсудили расширение карточного бизнеса UPI в Азербайджане, продукты и услуги, предлагаемые организацией, а также применения инновационных технологий в области безналичных платежей.
Во время встречи были обсуждены перспективы дальнейшего сотрудничества по обмену опытом в области развития безналичных платежей, а также совершенствование знаний и навыков банковских специалистов в данной области.
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