В Азербайджане приняли важное решение по субсидиям
Со следующего года аграрные субсидии будут выдаваться согласно коэффициентам, определенным Советом аграрных субсидий.
Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на министерство сельского хозяйства, Совет принял соответствующее решение согласно пункту 2,4 "Правил субсидирования производства сельскохозяйственной продукции", утвержденных указом Президента Азербайджана, о распределении культур растениеводства и посевов по регионам, коэффициентам продукции и семян, квот на саженцы и определению потребности в посеве, передает Day.Az.
Согласно решению, с 2020 года при базовой стоимости 200 манатов коэффициенты посева и размер субсидий по сельскохозяйственным растениям определены в нижеследующем порядке:
|
Виды культур растениеводства
|
Коэффициент посева
|
Субсидия на посев (манат на гектар)
|
Пшеница
|
1,0
|
200
|
Рис
|
1,4
|
280
|
Соя
|
1,3
|
260
|
Сорго
|
0,5
|
100
|
Другие зерновые и зернобобовые (ячмень, рожь, просо, овес, горох, чечевица и др.)
|
0,8
|
160
|
Гречка
|
0,9
|
180
|
Арахис
|
0,9
|
180
|
Шафран
|
2,0
|
400
|
Подсолнечник
|
1,0
|
200
|
Табак
|
1,4
|
280
|
Хлопок
|
1,1
|
220
|
Сахарная свекла
|
1,4
|
280
|
Картофель
|
1,2
|
240
|
Овощи
|
1,2
|
240
|
Бахчевые культуры
|
1,1
|
220
|
Другие растения
|
0,5
|
100
|
Виноград:
|
В течение четырех лет со дня посадки
|
3,0
|
600
|
После четырех лет
|
1,2
|
240
|
Чай:
|
В течение семи лет со дня посадки
|
3,5
|
700
|
После семи лет
|
1,2
|
240
|
Интенсивные фруктовые сады (за исключением орехоплодных культур с зеленой кожурой)
|
В течение четырех лет со дня посадки
|
4,0
|
800
|
После четырех лет
|
1,2
|
240
|
Интенсивные сады орехоплодных культур с зеленой кожурой (грецкие орехи, фундук и др.)
|
В течение четырех лет с даты основания сада
|
2,0
|
400
|
После четырех лет
|
1,2
|
240
|
Другие фруктовые сады
|
1,2
|
240
|
Ягоды
|
1,0
|
200
Согласно решению Совета, к интенсивным фруктовым садам относятся следующие сады с системой капельного орошения:
- яблони, груши, черешня (вишня), слива, персик (нектарин), абрикос, алыча и миндаль - сад с плотностью вегетативных саженцев не менее 650 единиц на один гектар;
- хурма и гранат - сад с плотностью саженцев не менее 450 единиц на один гектар;
- лимон, апельсин, мандарин и фейхоа - сад с плотностью саженцев не менее 650 единиц на один гектар;
- фундук - сад с плотностью очагов в 330 единиц на один гектар;
- мушмула , кизил, инжир, грецкий орех, олива и другие - сады с плотностью саженцев не менее 330 единиц на один гектар.
Субсидии по виноградным и интенсивным фруктовым садам будут относиться к садам, заложенным с 2019 года. Другие субсидии по посадкам будут выдаваться с коэффициентом 1,2 при условии плотности саженцев не менее 90 на гектар.
Согласно решению, коэффициенты риса относятся к Агдашскому, Агсуинскому, Астаринскому, Билясуварскому, Гёйчайскому, Лянкяранскому, Масаллинскому, Сальянскому, Самухскому, Уджарскому, Евлахскому, Шекинскому и Зардабскому районам и приравниваются к нулю в отношении других регионов.
Коэффиценты хлопка относятся к Агджабединскому, Агдамскому, Агдашскому, Агсуинскому, Бейлаганскому, Билясуварскому, Джабраильскому, Джалилабадскому, Физулинскому, Горанбойскому, Гаджигабульскому, Имишлинскому, Кюрдамирскому, Нефтчалинскому, Саатлинскому, Сабирабадскому, Сальянскому, Самухскому, Тертерскому, Уджарскому, Евлахскому и Зардабскому районам и приравниваются к нулю в отношении других регионов.
Коэффициент табака относится к Агстафинскому, Балакенскому, Гедабейскому, Горанбойскому, Исмаиллинскому, Лерикскому, Масаллинскому, Огузскому, Гахскому, Газахскому, Габалинскому, Шекинскому, Товузскому, Ярдымлинскому и Загатальскому районам, приравниваются к нулю в отношении других регионов.
Коэффициент фундука относится к Агстафинскому, Балакенскому Загатальскому, Хачмазскому, Гахскому, Габалинскому, Губинскому, Шекинскому, Огузскому, Гусарскому, Газахскому, Шабранскому и Исмаиллинскому районам приравнены к нулю.
Коэффицент чая относится к Астаринскому, Лянкяранскому, Масаллинскому и Загатальскому районам, а по всем остальным районам и городам приравниваются к нулю.
Совет принял решение о выдаче субсидий в размере 100 манатов на тонну хлопка, 50 манатов на тонну сухого табака, пять манатов на тонну влажного табака, четыре маната на тонну сахарной свеклы, сданных в учреждения переработки.
Отметим, что выдача субсидий по указанным коэффициентам начнется с 2020 года и будет осуществляться через Информационную систему Электронное сельское хозяйство.
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