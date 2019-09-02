Со следующего года аграрные субсидии будут выдаваться согласно коэффициентам, определенным Советом аграрных субсидий.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на министерство сельского хозяйства, Совет принял соответствующее решение согласно пункту 2,4 "Правил субсидирования производства сельскохозяйственной продукции", утвержденных указом Президента Азербайджана, о распределении культур растениеводства и посевов по регионам, коэффициентам продукции и семян, квот на саженцы и определению потребности в посеве, передает Day.Az.

Согласно решению, с 2020 года при базовой стоимости 200 манатов коэффициенты посева и размер субсидий по сельскохозяйственным растениям определены в нижеследующем порядке:

Виды культур растениеводства Коэффициент посева Субсидия на посев (манат на гектар) Пшеница 1,0 200 Рис 1,4 280 Соя 1,3 260 Сорго 0,5 100 Другие зерновые и зернобобовые (ячмень, рожь, просо, овес, горох, чечевица и др.) 0,8 160 Гречка 0,9 180 Арахис 0,9 180 Шафран 2,0 400 Подсолнечник 1,0 200 Табак 1,4 280 Хлопок 1,1 220 Сахарная свекла 1,4 280 Картофель 1,2 240 Овощи 1,2 240 Бахчевые культуры 1,1 220 Другие растения 0,5 100 Виноград: В течение четырех лет со дня посадки 3,0 600 После четырех лет 1,2 240 Чай: В течение семи лет со дня посадки 3,5 700 После семи лет 1,2 240 Интенсивные фруктовые сады (за исключением орехоплодных культур с зеленой кожурой) В течение четырех лет со дня посадки 4,0 800 После четырех лет 1,2 240 Интенсивные сады орехоплодных культур с зеленой кожурой (грецкие орехи, фундук и др.) В течение четырех лет с даты основания сада 2,0 400 После четырех лет 1,2 240 Другие фруктовые сады 1,2 240 Ягоды 1,0 200

Согласно решению Совета, к интенсивным фруктовым садам относятся следующие сады с системой капельного орошения:

- яблони, груши, черешня (вишня), слива, персик (нектарин), абрикос, алыча и миндаль - сад с плотностью вегетативных саженцев не менее 650 единиц на один гектар;

- хурма и гранат - сад с плотностью саженцев не менее 450 единиц на один гектар;

- лимон, апельсин, мандарин и фейхоа - сад с плотностью саженцев не менее 650 единиц на один гектар;

- фундук - сад с плотностью очагов в 330 единиц на один гектар;

- мушмула , кизил, инжир, грецкий орех, олива и другие - сады с плотностью саженцев не менее 330 единиц на один гектар.

Субсидии по виноградным и интенсивным фруктовым садам будут относиться к садам, заложенным с 2019 года. Другие субсидии по посадкам будут выдаваться с коэффициентом 1,2 при условии плотности саженцев не менее 90 на гектар.

Согласно решению, коэффициенты риса относятся к Агдашскому, Агсуинскому, Астаринскому, Билясуварскому, Гёйчайскому, Лянкяранскому, Масаллинскому, Сальянскому, Самухскому, Уджарскому, Евлахскому, Шекинскому и Зардабскому районам и приравниваются к нулю в отношении других регионов.

Коэффиценты хлопка относятся к Агджабединскому, Агдамскому, Агдашскому, Агсуинскому, Бейлаганскому, Билясуварскому, Джабраильскому, Джалилабадскому, Физулинскому, Горанбойскому, Гаджигабульскому, Имишлинскому, Кюрдамирскому, Нефтчалинскому, Саатлинскому, Сабирабадскому, Сальянскому, Самухскому, Тертерскому, Уджарскому, Евлахскому и Зардабскому районам и приравниваются к нулю в отношении других регионов.

Коэффициент табака относится к Агстафинскому, Балакенскому, Гедабейскому, Горанбойскому, Исмаиллинскому, Лерикскому, Масаллинскому, Огузскому, Гахскому, Газахскому, Габалинскому, Шекинскому, Товузскому, Ярдымлинскому и Загатальскому районам, приравниваются к нулю в отношении других регионов.

Коэффициент фундука относится к Агстафинскому, Балакенскому Загатальскому, Хачмазскому, Гахскому, Габалинскому, Губинскому, Шекинскому, Огузскому, Гусарскому, Газахскому, Шабранскому и Исмаиллинскому районам приравнены к нулю.

Коэффицент чая относится к Астаринскому, Лянкяранскому, Масаллинскому и Загатальскому районам, а по всем остальным районам и городам приравниваются к нулю.

Совет принял решение о выдаче субсидий в размере 100 манатов на тонну хлопка, 50 манатов на тонну сухого табака, пять манатов на тонну влажного табака, четыре маната на тонну сахарной свеклы, сданных в учреждения переработки.

Отметим, что выдача субсидий по указанным коэффициентам начнется с 2020 года и будет осуществляться через Информационную систему Электронное сельское хозяйство.

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