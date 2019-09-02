Выдача субсидий фермерам по новым правилам с 2020 года - очень серьезный механизм обеспечения прозрачности.

Об этом сказал замминистра сельского хозяйства Ильхам Гулиев, передает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, каждый фермер в системе Электронное сельское хозяйство должен будет указать всю информацию о продукции, которую он выращивает.

"После того как все показатели будут отображены в системе, фермеру будет выдана пластиковая карта. Основным исполнительным органом в области субсидий является Агентство аграрного кредитования и развития министерства сельского хозяйства. В настоящее время готовятся тренеры, которые будут обучать фермеров. В Азербайджане для определения правил субсидирования создан Совет аграрных субсидий. В результате длительных обсуждений совет определил соответствующие коэффициенты посева", - сказал Гулиев.

Напомним, что 27 июля Президент Ильхам Алиев утвердил "Правила субсидирования производства сельскохозяйственной продукции".

Согласно решению, для выдачи субсидий фермерам определены коэффициенты посева по различным видам культур растениеводства.

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