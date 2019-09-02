В составе правления банка произошли изменения. Ильхам Хабибуллаев покинул пост Председателя Правления "Expressbank" на основании собственного обращения. По решению Наблюдательного Совета Банка, полномочия Председателя Правления возложены на заместителя Председателя Правления Мехмана Мамедова.

Мехман Мамедов окончил Азербайджанский Инженерный Университет и Азербайджанский Государственный Экономический Университет. Будучи 24 года в банковской сфере, с 2012 года занимал позицию директора Кредитного департамента в "Expressbank". С 2017 года является членом Правления Банка, с 2018 года назначен заместителем Председателя Правления.

Следует отметить, что международное рейтинговое агентство Fitch в очередной раз подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента по "Expressbank" в Азербайджане на уровне "B" с прогнозом "Стабильный".

"Expressbank" предоставляет широкий спектр банковских услуг в корпоративном и розничном направлении посредством 15 филиалов в различных регионах страны.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!