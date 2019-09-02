В Азербайджане фермер, предоставивший недостоверную информацию о посевной площади в информационную систему "Электронное сельское хозяйство", может быть лишен субсидии.

Об этом на сегодняшней пресс-конференции сказал замминистра сельского хозяйства Ильхам Гулиев, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend.

По словам замминистра, информация, введенная фермером в систему, будет оперативно проверена: "Если во внесенной в систему информации будет выявлено до пяти процентов недостоверных сведений, то фермеру будет выдана полагающаяся субсидия. Однако, если в информации будет выявлено 20 процентов неверной информации, то полагающийся фермеру по закону размер субсидии будет сокращен на 30 процентов. Если же информация неверна на 30-50 процентов, то предприниматель в течение года не будет получать субсидии, ну а в случае, если представленная информация неверна на 50 процентов, то субсидии не будут выдаваться в течение двух лет".

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!