Для определения механизмов субсидирования в Азербайджане создан Совет аграрных субсидий

Об этом сказал замминистра сельского хозяйства Ильхам Гулиев на сегодняшней пресс-конференции, передает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, в состав совета входят представители министерств экономики, финансов, сельского хозяйства, госкомитета статистики, Конфедерации предпринимателей и работодателей и Совета фермеров. Председатель - министр сельского хозяйства.

"Министерством сельского хозяйства сформирована команда в связи с созданием информационной системы субсидирования. Также создан Совет аграрных субсидий для определения коэффициентов субсидирования посева по каждой сельскохозяйственной культуре на основе базовой стоимости 200 манатов", - сказал Гулиев.

Отметим, что ежегодно до 15 января Совет будет выносить решения и информировать об этом общественность по следующим вопросам:

- список растений по регионам для их субсидирования и утверждение применяемых к ним коэффициентов посева;

- список растений для субсидирования урожая и утверждения применяемых к ним коэффициентов;

- список растений для субсидирования семян и утверждение применяемых к ним коэффициентов;

- представление министерству сельского хозяйства предложений по усовершенствованию механизма субсидирования.

Совет может обновлять установленные списки, коэффициенты и квоты согласно результатам годовой оценки. Выдачу фермерам субсидий (осуществление платежа бенефициарам), а также организацию и координацию деятельности Государственных центров аграрного развития министерства сельского хозяйства будет осуществлять Агентство аграрных кредитов и развития при минсельхозе. Агентство по просьбе фермеров, будет выдавать гарантийные письма о направлении выданных ему средств для субсидирования продукции на оплату кредитных задолженностей в сфере сельского хозяйства.

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