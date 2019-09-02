В Азербайджане будут выделять субсидии и этим фермерам
В 2019 году в Азербайджане на субсидии под посевную площадь решено выделить 292 миллиона манатов.
Об этом на сегодняшней пресс-конференции сказал замминистра сельского хозяйства Ильхам Гулиев, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend.
По его словам, это делается с тем, чтобы повысить интерес к интенсивным садам.
Гулиев подчеркнул, что за шесть месяцев этого года в сельскохозяйственной сфере зафиксирован 13-процентный рост.
Напомним, что в Азербайджане определен новый порядок субсидирования производителей сельскохозяйственной продукции, в рамках которого фермеры, занимающиеся выращиванием растениеводческой продукции, могут претендовать на три вида субсидий - для осуществления сева, производства агропродукции и закупки семян.
Для производителей животноводческой продукции устанавливаются фиксированные размеры субсидий.
Порядок утвержден соответствующим указом Президента Азербайджана Ильхама Алиева от 27 июня 2019 года.
Субсидии в сфере растениеводства
Согласно порядку, размер субсидии для посевов будет рассчитываться следующим образом: базовая сумма х посевной коэффициент = посевная субсидия.
Посевной коэффициент устанавливается Советом аграрных субсидий и зависит от региона и уровня поддержки производства продукции. Базовая сумма составляет 200 манатов.
При этом субсидии покрывают 70% стоимости удобрений и биогумуса, закупаемых для посева, оставшиеся 30% оплачивает сам фермер.
Если фермер не использовал выделенные ему для сева субсидии, то он может их использовать в течение того же года во время следующего сева. Однако, если в течение года субсидии не использованы, они будут возвращены в государственный бюджет.
Для сельскохозяйственных кооперативов, которые осуществляют посевы на территории более 50 гектаров, размеры субсидий увеличиваются на 10%.
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