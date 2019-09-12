По итогам проходящего азербайджано-российского бизнес-форума в Баку было подписано два меморандума о сотрудничестве. Как передает Day.Az, об этом передает Trend в четверг.

Меморандум о сотрудничестве подписали Ассоциация производителей и экспортеров вина Азербайджанской Республики и ООО " ВИНАЗ" Свердловской области, а также Ассоциация производителей и экспортеров фруктов и овощей Азербайджанской Республики и Группа компаний " ТЭН" Свердловской области.

В завершении бизнес-форума были проведены двусторонние встречи между предпринимателями двух стран.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!