https://news.day.az/economy/1155454.html Азербайджан и Свердловская область РФ подписали важные документы
Азербайджан и Свердловская область РФ подписали важные документы
По итогам проходящего азербайджано-российского бизнес-форума в Баку было подписано два меморандума о сотрудничестве. Как передает Day.Az, об этом передает Trend в четверг.
Меморандум о сотрудничестве подписали Ассоциация производителей и экспортеров вина Азербайджанской Республики и ООО " ВИНАЗ" Свердловской области, а также Ассоциация производителей и экспортеров фруктов и овощей Азербайджанской Республики и Группа компаний " ТЭН" Свердловской области.
В завершении бизнес-форума были проведены двусторонние встречи между предпринимателями двух стран.
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