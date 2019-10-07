Государственный визит в Китай Президента Ильхама Алиевав в декабре 2015 года, в рамках которого был подписан "Меморандум о взаимопонимании между правительствами Азербайджана и Китая по совместному поощрению создания "Экономического пояса Шелкового пути"" и ряд других документов о сотрудничестве, внесли огромный вклад в укрепление двусторонних отношений между двумя странами.

Как передает Day.Az, об этом рассказал Trend профессор Азербайджанского государственного экономического университета (UNEC) Эльшад Мамедов, комментируя текущий уровень азербайджано-китайских отношений.

По словам Мамедова, на сегодня инициатива "Один пояс, один путь" занимает особое место в отношениях Китая и Азербайджана и привлекает внимание всего мира.

"Инициатива "Один пояс, один путь" наряду с тем, что охватывает такие области, как бесперебойная торговля, свободное передвижение грузов, в то же время представляет собой стратегическую значимость в отношениях сторон, содействует экономической глобализации в направлении более открытого, инклюзивного и взаимовыгодного развития, а также является прочным фундаментом для выстраивания новой модели международных отношений. Поэтому участие Азербайджана и Китая в данном проекте является взаимодополняющим фактором в двустороннем сотрудничестве", - сказал эксперт.

По его словам, географическое преимущество Азербайджана, как важного транспортного центра между Европой и Азией, открывает для нашей страны новые транспортные возможности в регионе.

"В частности, контейнерные грузоперевозки по железной дороге "Баку-Тбилиси-Карс" способствуют активному сотрудничеству китайских предприятий с азербайджанскими в сфере международного транспорта и логистики", - сказал Мамедов.

Эксперт напомнил о том, что в феврале 2017 года правительство Азербайджана организовало в Пекине презентацию проекта железнодорожного транзитного коридора "Баку-Тбилиси-Карс" и Транскаспийского транспортного коридора.

"Разумеется, это еще одна возможность для повышения уровня взаимосвязи и создания оптимальных условий между странами вдоль всего маршрута от Китая до Азербайджана, что в перспективе сулит упрощение возможностей по использованию Транскаспийских морских транспортных маршрутов и сокращению транспортных расходов", - сказал эксперт.

По мнению Мамедова, между двумя странами имеются большие возможности, в том числе и для сотрудничества в сфере туризма.

"Меморандум о взаимопонимании между правительством КНР и правительством АР об упрощении групповых поездок китайских туристов в Азербайджанскую Республику" однозначно направлен на расширение сотрудничества, и уже сегодня мы наблюдаем позитивную динамику развития по показателям туристического потока в Азербайджан", - сказал эксперт.

Мамедов отметил, что широкий спектр сотрудничества между двумя странами, основанный на принципах взаимного уважения, равенства и выгоды является многообещающим стимулом для дальнейшего взаимодействия в приоритетных сферах экономики, торговли и прочих отраслях.

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