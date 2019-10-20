Международный валютный фонд (МВФ) ожидает, что в 2019 и 2020 годах экономика Азербайджана продолжит расти, сообщает Trend со ссылкой на обновленный отчет фонда "Перспективы развития мировой экономики" (World Economic Outlook), передает Day.Az.

Согласно прогнозам аналитиков МВФ, в 2019 году рост экономики Азербайджана составит 2,7 процента, а в 2020 году замедлится до 2,1 процента. В 2024 году рост ВВП страны ожидается на уровне 2,4 процента. За минувший год рост ВВП составил один процент.

При этом средний прогноз по странам-экспортерам нефти в регионе Центральной Азии и Ближнего Востока, куда включен Азербайджан, составляет - 0,7 и 2,3 процента соответственно, в частности, благодаря прогнозу по сокращению ВВП Ирана на 9,5 процента.

Индекс потребительских цен в Азербайджане в 2019 году прогнозируется на уровне 2,8 процента. В 2020 году ожидается, что индекс поднимется до трех процентов, и в 2024 уже будет составлять 3,5 процента. За прошедший год индекс потребительских цен составил 2,3 процента.

Средний прогноз по странам-экспортерам нефти в регионе Центральной Азии и Ближнего Востока составил 6,9 процента за 2019 и восемь процентов за 2020 год.

Текущий платежный баланс Азербайджана прогнозируется в 2019 году на уровне 9,7 процента от ВВП. В 2020 ожидается, что отметка платежного баланса достигнет десяти процентов. Тем не менее Фонд прогнозирует понижение объема баланса до 7,6 процента ВВП в 2024 году.

Средний прогноз по странам-экспортерам нефти в регионе составил 1,6 процента за 2019 и 0,1 процента за 2020 год.

Безработица в следующие два года ожидается на уровне пяти процентов, как и за 2018 год.

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