Транспортные проекты превратят Азербайджан в крупнейший хаб между Востоком и Западом.

Об этом сказал Day.Az известный американский эксперт Брюс Панье (Bruce Pannier), комментируя развитие международных транспортных коридоров в регионе, в частности проект "Лазуритовый коридор".

"Азербайджан является ключевым звеном в этом проекте. Грузы, поступающие из Туркменистана и Афганистана, будут загружаться в поезда или грузовики в Азербайджане, которые потом направят на Запад - в сторону Турции и Грузии. Также груз из Турции или Грузии будет загружаться на суда, пересекающие Каспийское море, и отправляться в Туркменистан и Афганистан. Поэтому Азербайджан станет основным транзитным пунктом для этого коридора. Порт и железнодорожная система Азербайджана заработают хорошие деньги от Lapis Lazuli, если маршрут будет реализован. Стоит отметить, что Азербайджан может использовать этот маршрут также для экспорта или импорта своей продукции", - подчеркнул Панье.

По словам эксперта, в то же время надо учитывать и риски, связанные с регионом, особенно с Афганистаном.

"Основная цель этого маршрута - помочь Афганистану выйти на рынки Каспийского региона, Турции и Европы. Однако нестабильность в северных частях страны становится все серьезнее и возникают вопросы, насколько успешно грузы будут перевозиться через этот регион. Но нет причин, почему Туркменистану, а возможно и Узбекистану, Таджикистану и Кыргызстану не стоило бы воспользоваться выгодой проекта и помочь Афганистану экспортировать и импортировать товары через Lapis Lazuli", - отметил Панье.

Азербайджан постоянно работает над тем, чтобы усилить свой транзитный потенциал, добавил он.

"Коридор Lapis Lazuli не единственный крупный транспортный проект: имеются также такие крупные транзитные коридоры, как Север-Юг, Восток-Запад, магистраль Баку-Тбисили-Карс. Развитие этих путей через Азербайджан сделает страну крупным транзитным хабом на пути из Азии в Европу или через Россию в Персидский залив и Ближний восток. Есть еще работа, которую предстоит сделать, но все эти маршруты принесут огромную выгоду Азербайджану и дадут резкий скачок торговому потенциалу страны", - заключил американский эксперт.

Мехти Ахмедзаде