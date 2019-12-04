Новый воздушный коридор между двумя братскими государствами - Азербайджаном и Турцией - получил название "Коридор Дружбы".

В августе этого года состоялось открытие нового воздушного коридора, действующего между Нахчыванской Автономной Республикой и Турцией.

Учитывая геополитическое расположение Нахчыванской АР, "Коридор Дружбы" имеет стратегическую важность. Благодаря ему организовано прямое авиасообщение между двумя странами, не используя при этом воздушное пространство сопредельных государств.

Прямой воздушный коридор проходит через 15-километровую границу между двумя странами, проходящую вдоль реки Араз. Отметим, что 28 мая 1992-го года при участии Общенационального лидера Гейдара Алиева здесь был открыт автомобильный мост и контрольно-пропускной пункт "Садарак-Дилуджу".

Интенсивная работа по установлению воздушного коридора, позволяющего организовать авиасообщение между Нахчываном и Турцией в обход воздушных пространств других стран, стартовала в 2018 году.

Благодаря слаженной работе "Азераэронавигации" (AZANS), аэронавигационной службы Главного Управления Государственных воздушных портов Турции (DHMI) и Международной организации гражданской авиации (ICAO) данный проект был реализован в короткие сроки.

Были достигнуты и подписаны все необходимые межгосударственные соглашения. Отличительная особенность этого проекта в том, что новый коридор проходит очень близко к соседним странам. С этой целью, AZANS применил к параметрам новой воздушной трассы специальные требования ICAO.

Открытие нового воздушного коридора c Турцией внесет большой вклад в реализацию новых международных рейсов и расширение авиационных сообщений с Нахчыванской Автономной Республики.

AZANS - структурное подразделение "Азербайджанских Авиалиний" является крупнейшим УВД в регионе, ответственное за воздушное пространство над территорией Азербайджана. Общая площадь ответственности - 165,4 тыс. квадратных километров, из которых 86,6 тыс. - сухопутная территория страны, 78,8 тыс. км - воздушное пространство над Каспийским морем.

Через воздушное пространство Азербайджана проходит 20 международных коридоров, протяженность сети маршрутов составляет около 11 тысячи километров.

"Азербайджанские Авиалинии" подготовили видеоролик, посвященный новому "Коридору Дружбы", с которым можно ознакомиться по ссылке: https://youtu.be/LqeowJij9U4