На VI Совещании министров стран-членов ОПЕК и государств, не являющихся членами, в Вене было принято решение сократить ежедневную добычу нефти более чем на 500 000 баррелей в первом квартале 2020 года. При этом, обязательство по сокращению суточной добычи нефти ОПЕК+ достигло 1,7 млн баррелей. Дополнительные объемы по сокращению добычи были пропорционально распределены между странами ОПЕК+.

По информации Trend, Азербайджан присоединяется к новому соглашению о сокращении добычи в дополнительных объемах для поддержки процесса регулирования мирового рынка нефти, и в соответствии сократит суточную добычу нефти c 20 000 баррелей еще на 7 000 баррелей в сутки. Таким образом, Азербайджан увеличив свои обязательства до 27 000 баррелей, с января 2020 года будет поддерживать ежедневную добычу на уровне 769 000 баррелей.

Выступая на совещание, министр энергетики Парвиз Шахбазов сказал, что решения ОПЕК+ до сих пор способствовали сбалансированию на рынке. Мировая экономика, прогнозы развития рынка нефти, а также ряд геополитических факторов указывают на то, что к 2020 году необходимы меры регулирования.

П.Шахбазов сказал: "Поддержание баланса и стабильности на рынке - главная цель нашего сотрудничества. Азербайджан заинтересован в участии в этом сотрудничестве как страна, которая до сих пор поддерживала все инициативы в формате ОПЕК+. Считаю, что, как страны ОПЕК+, мы должны и в следующем году продолжать быть приверженными нашей солидарности и обязательствам."

В своем выступлении министр отметил, что Азербайджан до сих пор выполнил свое обязательство по сокращению суточной добычи нефти на 20 000 баррелей.

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