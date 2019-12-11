Согласно распоряжению президента Госнефтекомпании SOCAR Ровнага Абдуллаева, на должность директора нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) имени Гейдара Алиева назначен Мамедов Бахтияр Ибрагим оглу, передает Day.Az со ссылкой на Госнефтекомпанию SOCAR.

Бывший директор завода Исмаилов Эльман Аббас оглу назначен заместителем вице-президента SOCAR по переработке.

Отметим, что Бахтияр Мамедов родился в 1971 году. После окончания Азербайджанской нефтяной академии (сейчас - Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности) начал трудовую деятельность в "Азернефтьяг", до 2015 года работал на заводе на различных должностях.

В 2015-2016 годах был заместителем начальника отдела в НПЗ имени Гейдара Алиева, а в 2016-2019 годах - главным инженером, заместителем директора карбамидного завода.