Азербайджанская нефть подорожала

Цена азербайджанской легкой нефти, добываемой на блоке месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли", на базисе CIF в итальянском порту Аугуста четырнадцатого января составила 68,04 доллара за баррель, что на 0,82 доллара больше предыдущего показателя. Об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны, передает Day.Az.

На базисе FOB в турецком порту Джейхан цена Azeri Light составила 66,53 доллара за баррель, что по сравнению с предыдущим показателем больше на 0,88 доллара. Азербайджан добывает Azeri Light с 1997 года и экспортирует по трубопроводам Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Супса, а также в грузинский порт Батуми - по железной дороге.

Азербайджан также продает свою нефть сорта URALS из российского черноморского порта Новороссийск, доставляя сырье по трубопроводу Баку-Новороссийск. Цена URALS с отгрузкой из порта составила 59,34 доллара за баррель, что на 1,01 доллара больше по сравнению с предыдущим показателем.

Стоимость барреля нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море,четырнадцатого января составила 64,54 доллара за баррель, что на 0,38 доллара больше по сравнению с предыдущим показателем.