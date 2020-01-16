Микаил Джаббаров: Уровень бедности в Азербайджане снизился в десять раз

Уровень бедности в Азербайджане снизился в десять раз.

Об этом сказал министр экономики Микаил Джаббаров на конференции, посвященной определению приоритетных сфер сотрудничества между Азербайджаном и ООН на предстоящие пять лет, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, в 2001 году за чертой бедности в Азербайджане жили 49 процентов населения, на сегодня же этот показатель составляет менее пяти процентов.

Министр отметил, что Национальный координационный совет по Целям устойчивого развития (ЦУР), созданный в 2016 году, выбрал 17 приоритетных целей и 88 целевых показателей: "Для определения соответствия ЦУР национальным приоритетам была проведена оперативная комплексная оценка, и по результатам оценки установлено соответствие на уровне 70 процентов".

Напомним, что сегодня в Баку проходит конференция, посвященная определению приоритетных сфер сотрудничества между Азербайджаном и ООН на предстоящие пять лет.