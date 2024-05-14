Сестры-близнецы сделали ДНК-тест

Сестры-близнецы из Австрии ради шутки сделали ДНК-тест и узнали, что они не родные. О семейном секрете рассказала одна из сестер на форуме Reddit, передает Day.Az.

18-летняя пользовательница Reddit и ее сестра - разнояйцевые близнецы. Бабушка и дедушка без ведома родителей предложили девушкам сделать ДНК-тест, чтобы выяснить, чем они похожи и чем отличаются на генетическом уровне. Они последовали их совету и обнаружили, что даже не являются сестрами. Чтобы убедиться в отсутствии ошибки, они повторили эксперимент, но результат не изменился.

Согласно тесту ДНК, происхождение сестры автора поста было западноевропейским и восточноевропейским. Девушка отмечает, что это логично, так как большинство членов их семьи - хорваты, немцы и австрийцы. Однако она, согласно тесту, имеет скандинавские и даже русские корни. Девушка допускает, что среди ее предков были скандинавы. Она выше матери и сестры, и волосы у нее гораздо светлее, чем у остальных членов семьи.

Девушки рассказали об этом бабушке с дедушкой, но те не сказали им ничего конкретного. Тогда они спросили, что это может значить, у своей матери. Автору поста показалось, что вопрос вызвал у нее раздражение. Мать заявила, что ДНК-тесты не точны, и бабушке с дедушкой в принципе не следовало предлагать внучкам их сдавать. Отец никак не прокомментировал ситуацию.

В конце концов автор поста позвонила в клинику, где рожала ее мать. Она узнала, что в ее день рождения мать родила только одного ребенка. Девушка также обнаружила, что их первые фотографии с сестрой как будто сделаны в разных местах, только через полгода после рождения близнецы стали появляться на снимках вместе.

"Я в панике. Самый близкий мне человек во всем мире, с которым, как мне казалось, я делила материнскую утробу, возможно, даже не мой родственник. Мой день рождения, возможно, не настоящий. Все это не имеет никакого смысла, и никто не говорит мне правду", - описала свои эмоции девушка.

Большинство комментаторов предполагают, что автора поста удочерили, и советуют ей поговорить с бабушкой и дедушкой. По их мнению, они явно что-то знают. Некоторые пользователи Reddit также предлагают девушке найти свидетельство о рождении, поскольку в нем может быть важная информация для ответов на ее вопросы.

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