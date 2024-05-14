Женщина год прожила тайком на крыше супермаркета

В США бездомная женщина год прожила на крыше супермаркета и оставалась незамеченной, передает Day.Az со ссылкой на Oddity Central.

Как пишут СМИ, 34-летнюю женщину обнаружили, когда сотрудники супермаркета нашли на крыше удлинитель и решили посмотреть, куда идут провода. За рекламной вывеской они увидели оборудованное помещение с кофеваркой и компьютером.

Приехавшим полицейским женщина рассказала, что у нее нет дома, поэтому она живет на этой крыше около года. За это время она успела сделать в помещении небольшой ремонт, подключить электричество и оборудовать рабочее место с принтером.

Американка согласилась покинуть крышу и принесла извинения за причиненные неудобства.

"Она извинилась и ушла. Куда она пошла, я не знаю", - рассказал местный полицейский.

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