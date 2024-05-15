В Британии нашли способ заставить людей есть насекомых

Перетирание насекомых в порошок может заставить людей их есть. По мнению ученых, это поможет сделать альтернативные продукты популярнее, сообщает журнал Medical Xpress, передает Day.Az.

Мясо насекомых богато протеином и микроэлементами. Его массовое употребление в пищу помогло бы не только сократить углеродный след от животноводства, но и помочь в решении проблемы ожирения. Несмотря на эти преимущества, у жителей западных стран еда из насекомых вызывает отвращение. При этом они согласны есть лобстеров и раков, имеющих схожий внешний вид - это дает надежду, что в будущем отношение человечества к продуктам из насекомых изменится.

Новый опрос показал, что сейчас только 13 процентов британцев готовы регулярно употреблять в пищу насекомых. Еще 47 категорически отказались от этого, а 40 признались, что не могут сказать точно. "Отвращение можно преодолеть, подмешивая муку из насекомых в обычную еду. В других странах это уже удавалось сделать с продуктами из риса, смешанными с мукой из сверчков или саранчи", - отметил один из авторов исследования доктор Максин Шарпс из Университета Де Монфор.

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