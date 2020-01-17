Проект TANAP стал важнейшей стратегической инициативой Азербайджана последних десятилетий - Питер Тейс специально для Day.Az

Подписание проекта TANAP между Турцией и Азербайджаном 26 июня 2012 года стало важнейшей стратегической инициативой правительства Азербайджана за последние два десятилетия.

Об этом сказал Day.Az американский эксперт, стратегический советник по международным делам правительств, университетов и корпораций в Европе и Америке Питер Тейс.

По его словам, современная история Азербайджана признает экономические и финансовые выгоды, которые проект TANAP принесет народу Азербайджана. По данным на ноябрь 2019 года, 16 миллиардов кубометров природного газа Азербайджана поставляются в Турцию, а часть от его общего количества поставляется на рынки Европейского Союза.

"Такой приоритет Азербайджана, осуществляемый под руководством Президента Ильхама Алиева, формирует мощное геостратегическое влияние Баку в Брюсселе и усилит правовую защиту всего территориального суверенитета Азербайджана в институциональных рамках Европейского Союза, Организации Объединенных Наций и Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС). TANAP станет для Азербайджана визитной карточкой, которая, в том числе, будет напоминать мировому сообществу о существующей фашистской угрозе армян и их оккупационной политике в отношении Азербайджана, которая продолжается уже три десятилетия на глазах Европы", - сказал эксперт.

По его словам, руководство Европейской комиссии, Европейский совет, Совет безопасности ООН и НАТО должны осознавать геостратегические проблемы, которые наблюдаются на Южном Кавказе; человеческие страдания и разрушение объектов культурного наследия в оккупированном Арменией Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана являются большой потерей для всего человечества. Все эти злодеяния были совершены вооруженными силами Армении, и TANAP предоставит широкие возможности для защиты территориального суверенитета и культурного наследия Азербайджана. Реализация проекта TANAP отвечает энергетическим соображениям, стратегии безопасности, экономическим и геополитическим интересам Азербайджана.

"Азербайджан обеспечивает энергетическую безопасность Европы и является ключевым партнером, сторонником Европейского Союза. Азербайджан имеет сбалансированную внешнюю политику в Европе; он зарекомендовал себя как привлекательный экономический партнер, внешняя политика которого обеспечивает завершение крупных энергетических (трубопроводных) проектов в срок", - добавил американский эксперт.