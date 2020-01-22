НГДУ им. Н.Нариманова подвело итоги минувшего года - ФОТО

В нефтегазобывающем управлении (НГДУ) имени Нариман Нариманова производственного объединения ( ПО) "Азнефть" состоялось совещание, посвященное итогам производственной деятельности за минувший год, сообщает Day.Az со ссылкой на ПО "Азнефть".

В ходе совещания была также обсуждена программа мероприятий по повышению добычи, говорится в сообщении.

"Генеральный директор ПО "Азнефть" Шахмар Гусейнов рассказал о дальнейших перспективах НГДУ имени Наримана Нариманова, о работе по увеличению добычи нефти и газа. Особо отметив работу новых платформ, установленных в последние годы на месторождении "Булла-Дениз", генеральный директор поставил перед коллективом важные задачи. Далее начальник НГДУ имени Наримана Нариманова Парвиз Ахмедов, в свою очередь, отчитался об итогах производственной деятельности за 2019 год. На совещании был озвучен ряд предложений, обсуждены предстоящие задачи объединения.", - отмечается в сообщении.