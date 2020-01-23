https://news.day.az/economy/1196364.html В Кабмин предоставлен законопроект о пищевой безопасности

В Кабмин предоставлен законопроект о пищевой безопасности

Экономика, 23 января 2020 11:48 334

В целях выявления не отвечающей стандартам продукции Агентство по пищевой безопасности представило законопроект "О пищевой безопасности" в Кабинет Министров.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом на бизнес-форуме, посвященном теме текущего состояния и перспективам продовольственной безопасности, сказал заместитель председателя Агентства пищевой безопасности Руфат Рустамзаде.

По словам Рустамзаде, законопроект будет охватывать все этапы цепи пищевой промышленности.

Зампред отметил, что агентство ожидает одобрения этого закона в настоящем году и предложил предпринимателям адаптировать свою продукцию под установленные стандарты.

Напомним, сегодня в Баку проходит бизнес-форум посвященный теме текущего состояния и перспектив продовольственной безопасности. В мероприятии принимают участие представители МСБ, Агентства продовольственной безопасности, Министерства сельского хозяйства, фонда женщин-предпринимателей, Национальной конфедерации организаций предпринимателей (работодателей) и предприниматели пищевой промышленности.

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Trend.Az Milli.Az Azernews.Az
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