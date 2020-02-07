Закрытое акционерное общество (ЗАО) "AzerGold" с целью осуществления онлайн-продаж золотой и серебряной продукции, изготовленной из местного сырья, запустило новый вебсайт www.azergold.gift.

Новый онлайн-ресурс позволяет выбрать и заказать любой из продуктов, выпущенных ЗАО, без необходимости посещать один из 12 пунктов продажи, а также получить подробную информацию о ценах, вариантах подарочных наборов, адресах продаж.

Напомним, что предложенные продукты изготовлены с применением новейших технологий в высшем качестве из ценных металлов, добытых в Дашкесанском районе Азербайджана. Золотые и серебряные монеты и золотые слитки изготовлены в весе 5, 10 и 20 грамм. Карабахский ковер "Чяляби", Центр Гейдара Алиева и наскальные рисунки Гобустан, изброженные на монетах, представленных под лозунгом "Дари истинную ценность!", пропагандируют наше богатое искусство, культуру и историю.

Стоит отметить, что на сайте предлагается возможность собрать подарочные сеты из любых представленных продуктов в различных вариациях и на любую стоимость. Запуск онлайн-сайта продаж именно перед предстоящими праздниками также обеспечивает покупателей более широким выбором соответствующих подарков.