https://news.day.az/economy/1217662.html Международный аэропорт Гейдар Алиев расширил превентивные меры из-за коронавируса
Международный аэропорт Гейдар Алиев расширил превентивные меры из-за коронавируса
На сиденьях в залах ожидания Международного аэропорта Гейдар Алиев в связи с угрозой коронавируса (COVİD-19) размещены объявления о необходимости соблюдения социальной дистанции, сообщает Day.Az со ссылкой на аэропорт.
Как отмечается, к пассажирам аэропорта выражается просьба соблюдать эту дистанцию, не подвергать угрозе заражения себя и окружающих.
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