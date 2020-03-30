Международный аэропорт Гейдар Алиев расширил превентивные меры из-за коронавируса

На сиденьях в залах ожидания Международного аэропорта Гейдар Алиев в связи с угрозой коронавируса (COVİD-19) размещены объявления о необходимости соблюдения социальной дистанции, сообщает Day.Az со ссылкой на аэропорт.

Как отмечается, к пассажирам аэропорта выражается просьба соблюдать эту дистанцию, не подвергать угрозе заражения себя и окружающих.