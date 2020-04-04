SOCAR: Мы поддерживаем все меры правительства Азербайджана, направленные на стабилизацию и рост экономики страны

SOCAR напрямую не сильно зависит от международных цен на сырую нефть, поскольку основная часть нефти, добываемой непосредственно SOCAR, идёт на переработку и сбыт внутри страны по внутреннему тарифу.

Об этом сказал Trend заместитель начальника департамента по организации мероприятий и связям с общественностью Государственной нефтяной компании Азербайджана SOCAR Ибрагим Ахмедов, передает Day.Az.

"Я ожидал, что страны, сотрудничающие в формате ОПЕК+, рано или поздно вернутся за стол переговоров, поскольку сильное падение цен на нефть в долгосрочной перспективе не отражает интересов этих стран, чья экономика в значительной мере связана с нефтяными доходами. Неясно было лишь то, как скоро это произойдет", - сказал он.

По его словам, вырисовывались два сценария.

"По первому сценарию ведущие производители традиционной нефти могли бы продолжать наращивать добычу ещё несколько месяцев, либо до конца года, максимально ослабив рыночные позиции сланцевиков. Второй сценарий мог бы приблизить начало переговоров, что предполагало более широкий формат сотрудничества. Когда мною несколько недель назад было высказано предположение, что ОПЕК+ мог бы надеяться на подключение других стран к процессу регулирования уровня добычи и цен на нефть, в эту гипотезу ещё сложно верилось. Однако, как мы видим, в условиях усугубляющегося экономического кризиса на фоне пандемии, США все же активно подключились к дипломатическому процессу, что подтолкнуло ОПЕК+ к возобновлению переговоров уже сейчас", - отметил Ахмедова.

По его словам, сейчас эксперты обсуждают сценарий, по которому страны, до сих пор не участвовавшие в формате ОПЕК+, могли бы также внести свой вклад в суммарное сокращение уровня добычи нефти в мире с целью совместного регулирования цен.

"Сокращение добычи на 10-15 миллионов баррелей в сутки, о котором идёт речь, вероятно подразумевается не только со стороны Саудовской Аравии и России, но и с подключением к квотам других наиболее крупных нефтедобывающих стран. Таким образом, у тех компаний-производителей, существование которых оказалось под вопросом ввиду нынешнего уровня цены на нефть, может появиться возможность остаться на плаву посредством подключения к международному сотрудничеству в том или ином формате", - добавил Ибрагим Ахмедов.

По его словам, позиция SOCAR заключается в поддержке всех мер правительства Азербайджана, направленных на стабилизацию и рост экономики страны.

"Как правило, кратковременные перепады на международном рынке не влияют на стабильность экономики страны в целом и есть основания полагать, что ныне сложившаяся ситуация на рынках может измениться в лучшую сторону либо в краткосрочной, либо же в среднесрочной перспективе", - подытожил Ахмедов.