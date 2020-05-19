https://news.day.az/economy/1236586.html Центробанк Азербайджана и ЕБРР подписали соглашение на сумму в 200 млн долларов
Центробанк Азербайджана и ЕБРР подписали соглашение на сумму в 200 млн долларов
Центробанк Азербайджана (ЦБА) и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) заключили соглашение о свопе на общую сумму в 200 миллионов долларов в целях повышения доступа к финансовым ресурсам реального сектора в период коронавирусной пандемии, сообщает Day.Az со ссылкой на ЦБА.
Тем самым ЕБРР получит новые возможности для оказания кредитной поддержки местным компаниям в национальной валюте, получая надежный доступ к местной валюте. Предполагается, что 50 миллионов долларов (в нацвалюте - 85 миллионов манатов), будет предоставлено местным относительно небольшим компаниям, столкнувшимся с временными трудностями в текущем году.
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