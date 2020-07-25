AZAL продолжит выполнять спецрейсы в Стамбул, Берлин и Лондон до конца октября

AZAL продолжит выполнять специальные рейсы из Баку в Стамбул, Берлин и Лондон до конца октября 2020 года, сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу ЗАО "Азербайджанские Авиалинии".

Согласно новому расписанию, рейсы в Стамбул будут выполняться ежедневно, в Лондон - еженедельно по четвергам, а в Берлин - по пятницам.



Продажа авиабилетов открыта на официальном сайте авиакомпании www.azal.az.



На рейс Баку-Стамбул авиабилеты могут приобрести граждане Азербайджана, Турции и других государств, имеющие право въезда в эту страну.



Рейсом Баку-Лондон могут воспользоваться пассажиры, имеющие право на въезд в Великобританию. Кроме того, в течение 48 часов до вылета необходимо заполнить онлайн-анкету на сайте https://www.gov.uk/provide-journey-contact-details-before-travel-uk. В случае незаполнения анкеты в указанный срок сотрудники миграционных структур лондонского аэропорта "Хитроу" могут оштрафовать пассажира на 100 фунтов стерлингов.



Рейсом Баку-Берлин могут воспользоваться пассажиры, обладающие правом на постоянное или временное проживание в Германии (включая студентов), а также граждане стран Евросоюза.



Азербайджанские студенты, обучающиеся зарубежом, при возвращении на родину могут воспользоваться 30%-ной скидкой при покупке авиабилета по всем трем направлениям. С процедурой получения скидки на сайте можно ознакомиться на примере рейса Стамбул-Баку, пройдя по ссылке: https://youtu.be/HylsY0m9cEM



На рейсы в Баку, помимо граждан Азербайджана, допускаются нижеуказанные в списке лица:

- Сотрудники и руководители дипломатических представительств и консульств в Азербайджане и члены их семей;

- Иностранцы, члены семьи которых (супруги, родители или малолетние дети) являются гражданами Азербайджана;

- Иностранцы, имеющие разрешение на работу в Азербайджане;

- Иностранцы, имеющие постоянный или временный вид на жительство в Азербайджане;

- Иностранные студенты, обучающиеся в ВУЗах Азербайджана.



К полетам будут допускаться только пассажиры, прошедшие тестирование на COVID-19 и получившие негативный результат.



Со списком лабораторий в Баку, аккредитованных Объединением по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), можно ознакомиться на сайте: https://www.azal.az/ru/information/covid-clinics



Тест на COVID-19 зарубежом можно сдать в государственных и частных клиниках, а также лабораториях, при этом обязательным условием для допуска пассажира на рейс является справка о проведении ПЦР-тестирования.



Во всех случаях данная справка должна быть получена в течение 48 часов до вылета рейса.



Согласно утвержденным правилам в период пандемии, в качестве ручной клади разрешается иметь при себе только женскую ручную сумку, или мужской портфель, или сумку для портативного компьютера, размеры которой не превышают 30x35x10 см (сумку следует использовать только по назначению). Остальной багаж, включая бумажные и полиэтиленовые пакеты, необходимо зарегистрировать в багажном отделении. Покупки, сделанные в магазинах Duty Free, также в качестве ручной клади на борту запрещены.



Как сообщалось ранее, на рейсах, выполняемых в период пандемии COVID-19, будут применяться специальные правила как в аэропорту вылета и прилета, так и на борту воздушного судна. Со стороны "Азербайджанских Авиалиний" была подготовлена видеоинструкция: https://youtu.be/AFFKE0yX0nE