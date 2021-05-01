Отменяется таможенная пошлина на экспортируемую из Азербайджана пшеницу

С сегодняшнего дня отменяется таможенная пошлина в размере 200 долларов США за тонну экспортируемой из Азербайджана пшеницы. 

Как сообщает Day.Az, согласно постановлению Кабинета Министров "О внесении изменений в товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности Азербайджанской Республики, ставки импортных таможенных пошлин и ставки экспортных таможенных пошлин" от 16 февраля 2021 года, до 1 мая за 1000 кг экспортируемой из Азербайджана пшеницы была введена таможенная пошлина в размере 200 долларов США. 

В то же время на экспортируемую из Азербайджана пшеничную муку была введена пошлина в размере 200 долларов США за 1000 кг. 