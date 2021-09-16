Специально для владельцев микробизнеса Yelo Bank создал возможность прямого перевода бизнес кредитов прямо на пластиковую карту. С этим нововведением вы забудете о лишней бумажной волоките и не будете тратить времени впустую.

Все, что требуется сделать - это один раз сходить в банк, получить карту и оформить кредит. Вам не придется посещать филиал для получения следующего кредита, средства будут переведены прямо на вашу карту.

Преимущества микрозаймов от Yelo Bank на этом не заканчиваются:

Льготный период до 12 месяцев

Возможность получить кредит до 100 000 манат

Условный залог и осмотр дома не требуются.

Быстрое оформление

Возможность выбора плана оплаты, адаптированного под ваш бизнес

Нет дополнительных затрат, таких как страховка и открытие счета.

Не упустите эту возможность и сэкономьте на времени с Yelo Bank. Подайте заявку онлайн, не обращаясь в банк: http://bit.ly/yelomikro

У вас есть дополнительные вопросы? Тогда звоните на 981 и пишите нам в соцсетях Facebook и Instagram мы обязательно ответим.

Yelo Bank - Яркий Банкинг!