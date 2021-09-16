Получите льготный бизнес-кредит сроком до 12 месяцев прямо на карту

Специально для владельцев микробизнеса Yelo Bank создал возможность прямого перевода бизнес кредитов прямо на пластиковую карту. С этим нововведением вы забудете о лишней бумажной волоките и не будете тратить времени впустую.

Все, что требуется сделать - это один раз сходить в банк, получить карту и оформить кредит. Вам не придется посещать филиал для получения следующего кредита, средства будут переведены прямо на вашу карту.

Преимущества микрозаймов от Yelo Bank на этом не заканчиваются:

  • Льготный период до 12 месяцев
  • Возможность получить кредит до 100 000 манат
  • Условный залог и осмотр дома не требуются.
  • Быстрое оформление
  • Возможность выбора плана оплаты, адаптированного под ваш бизнес
  • Нет дополнительных затрат, таких как страховка и открытие счета.

Не упустите эту возможность и сэкономьте на времени с Yelo Bank. Подайте заявку онлайн, не обращаясь в банк: http://bit.ly/yelomikro

У вас есть дополнительные вопросы? Тогда звоните на 981 и пишите нам  в  соцсетях Facebook и Instagram  мы обязательно ответим.   

Yelo Bank - Яркий Банкинг!