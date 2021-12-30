Почему растут цены во всем мире?

Автор: Мехти Ахмедзаде

После появления глобальной пандемии границы многих стран закрылись, в результате введенных в странах ограничений снизилась деятельность многих производственных сфер, уменьшился объем производимой в мире мясной и другой продукции. В результате спрос превысил предложение, на мировых рынках резко возросла потребность в потребительских товарах. Несмотря на некоторые смягчения в ограничениях, сферы производства потребительских товаров не смогли восстановить свою производственную мощность и в мире по сегодняшний день продолжается рост цен и буквально на все - от жилья до электроэнергии и продуктов питания.

Так, например, в третьем квартале 2021-го темпы роста цен на жилье увеличились в большинстве стран Европы, Азии и в Северной Америке. В целом реальная стоимость жилой недвижимости (рассчитанная с учетом инфляции) выросла в 47 из 60 стран с крупнейшими рынками недвижимости, сообщает Global Property Guide со ссылкой на собственные данные.

По информации аналитиков, заметнее всего по итогам квартала выросли ценники в Черногории - более чем на 32 процента по сравнению с показателями за тот же период 2020-го. В число стран с быстро дорожающим жильем также попала Швеция (плюс 18 процентов за год), Австралия (16), Нидерланды (15,3), Пуэрто-Рико (14,6).

Главной темой последних нескольких месяцев стали газ и электричество Европе. Цены на электроэнергию на европейском рынке бьют рекорды по сегодняшний день и, скорее всего, не скоро пойдут на спад. Об этом свидетельствуют данные биржи электроэнергии Nord Pool. Во Франции средняя цена на сутки вперед, 21 декабря, достигла 442,88 евро, в Германии - 431,98 евро за мегаватт-час - речь идет о рекордных показателях. Растет стоимость и в других странах - в Бельгии и Австрии показатель также превышает 430 евро.

Причина проста - электричество дорожает на фоне ожидаемого похолодания. По прогнозам синоптиков, с падением температур ниже нуля на неделе столкнется ряд европейских столиц, что приводит к росту спроса, пишет Bloomberg. Ситуацию усугубляют низкие объемы ветрогенерации и перебои с атомной генерацией во Франции, а также сокращение поставок российского газа.

Напомним, что газ в Европе в этом году подорожал примерно на 600 процентов. Рост стоимости энергии, в свою очередь, разогнал инфляцию, что стало проблемой для властей, и так столкнувшихся с угрозой нового штамма коронавируса. Специалисты уже предупреждали, что в случае холодной зимы Европа может столкнуться с отключениями электроэнергии, а также прогнозировали рост цен.

"Ожидается, что европейские цены на электроэнергию в декабре останутся очень высокими. Погода в ближайшие недели, производительность французской атомной энергетики, ежедневные поставки газа из России и политика Китая в отношении угля - от всех этих факторов зависит, вырастут ли цены еще больше", - говорил руководитель отдела фундаментального анализа и моделирования компании по производству возобновляемой энергии Axpo Solutions AG Энди Соммер.

Кстати, разбирая инфляцию, можно отметить, что рост потребительских цен в Евросоюзе достиг самого высокого уровня за более чем 13 лет. По данным статистического агентства Eurostat, в октябре инфляция в пересчёте на год по всей еврозоне вырастет до 4,1% - для сравнения, в сентябре она равнялась 3.4%.

Быстрее всего дорожают газ, электричество и нефтепродукты. В октябре стоимость энергии возрасла по сравнению с таким же периодом прошлого года на 23,5%.

Рекордное за последние 10 лет повышение цен на удобрения назвали новой причиной подорожания еды.

По словам аналитика из "ВТБ" Елены Сахановой, цена на три основные группы удобрений -- калий, фосфор и азот -- находятся на рекордном за последние 10 лет уровне, что серьезно влияет на глобальную продовольственную инфляцию.

Больше всех от повышения цен пострадает кукуруза. Около 20 процентов расходов на ее выращивание приходится на удобрения. Плохой урожай кукурузы обернется повышением затрат на корма, что в конечном итоге приведет к более высоким ценам на мясо. Соки и газированные напитки также могут подорожать, поскольку кукуруза является их основным ингредиентом. Ожидается, что посевы кукурузы в 2022 году сократятся до 36,8 миллиона гектар с нынешних 37,8 миллиона.

Один из факторов подорожания удобрений -- неблагоприятные погодные условия. Постоянные штормы в конце лета 2021 года на побережье Мексиканского залива в США препятствовали импорту и экспорту продукции. Также из-за этого временно закрывались заводы в регионе, в том числе крупнейший в мире азотный комплекс, принадлежащий CF Industries Holdings. Вместе с этим из-за цен на газ компания была вынуждена закрыть два завода в Великобритании. Один из крупнейших в мире поставщиков удобрений Yara International ASA также заявила, что высокие цены на природный газ заставят ее сократить около 40 процентов производства аммиака в Европе.

Кроме этого, дорожает перевозка. По словам одного из руководителей компании Quest Products, помогающей выводить на рынок новые продукты, в том числе пестициды и удобрения, фрахт составляет около 15 процентов от стоимости покупки товара. Политические меры также сказываются на удорожании. Так, США и Европа ввели санкции в отношении крупного производителя удобрений ОАО "Беларуськалий" .

Но больше всего людей волнует это - мировые цены на продукты питания достигли максимума за 60 лет. За август 2021 года они выросли на 33 процента. Причины -- рекордные засухи, нехватка рабочей силы, а также проблемы в цепочке поставок.

Цены выросли из-за сложностей в поставках и высокого спроса на основные товары, такие как пшеница и пальмовое масло, утверждает ФАО. По ее подсчетам, мировая стоимость пшеницы была в сентябре выше на 41%, чем в прошлом году, кукурузы - в среднем на 38% год к году. Цена пшеницы за месяц увеличилась на 4%.

Мировая стоимость пальмового масла достигла максимума за 10 лет. Стоимость сои и рапсового масла, напротив, снизилась. Индекс растительных масел превышает значения прошлого сентября примерно на 60%. Индекс цены сахара оказался выше значений сентября 2020 года на 53,5% - влияют неблагоприятные погодные условия и повышенная стоимость этилового спирта в Бразилии, крупнейшем мировом экспортере сахара. Однако замедление мирового спроса и хорошие перспективы производства в Индии и Таиланде сдержали рост цен. В сравнении с августом практически не изменились цены на мясо, однако в годовом выражении они все равно увеличились на 26,3%.

Согласно прогнозу ФАО, мировое производство зерновых в этом году установит новый рекорд за все время наблюдений - 2,8 млрд т. Но это меньше, чем ожидаемые потребности на 2021 - 2022 годы, считает организация. Потребление зерновых ожидается на уровне 2,811 млрд т - на 1,8% больше, чем в прошлом сезоне. ФАО полагает, что в 2021-м будет собрано 776,7 млн т пшеницы: ожидаемый более высокий урожай в Восточной Европе и Австралии компенсирует падение сборов в Канаде и России.

Цены на продовольственные товары в России в сентябре выросли на 9,21% в сравнении с тем же месяцем 2020 года (без учета плодоовощной продукции), сообщил 6 октября Росстат. Стоимость овощей и фруктов подскочила на 15,17%, продуктов питания в целом - на 10,2%. Непродовольственные товары подорожали на 8,06% год к году, а услуги - на 4,22%.

Замедление восстановления мировой экономики вследствие появления нового штамма коронавируса, высокие показатели инфляции в развитых странах и геополитическое обострение могут стать одними из основных вызовов для глобальной финансовой системы в 2022 году. Эффект от обнаруженного в ноябре на юге Африки омикрон-штамма коронавируса уже ощущается в ряде секторов экономики по всему миру, которые вынуждены действовать в условиях новых ограничительных мер. При этом существует вероятность возникновения в скором времени еще более опасного варианта вируса, в результате чего может потребоваться возвращение к практике тотальных локдаунов.

Другим фактором, сдерживающим рост глобальной экономики, может стать высокая инфляция в развитых странах. Стремительный инфляционный рост, вызванный увеличением цен на энергоносители и нехваткой рабочей силы, "застал врасплох" в уходящем году Банк Англии, Федеральную резервную систему США и Европейский центральный банк.

Ранее Банк Англии выступил с прогнозом, что стоимость жизни в стране вырастет за год на 5% к апрелю 2022 года, после чего данный показатель начнет снижаться. О вероятности разгона инфляции в следующем году в США также предупреждал датский банк Saxo Bank, который рассчитал, что рост индекса может превысить 15% за календарный год, хотя пока такой сценарий выглядит не очень реалистичным.

Еще одним фактором развития мировой экономики в 2022 году эксперты назвали ситуацию в Китае. The Guardian полагает, что в ближайшее время в стране "могут столкнуться экономика и геополитика", учитывая якобы "националистическую риторику" председателя КНР Си Цзиньпина, "в особенности по отношению к Тайваню". Кроме того, специалисты предупредили о риске возникновения экономического кризиса в развивающихся странах, таких как Турция и Аргентина, в связи с девальвацией национальных валют. Издание также обратило внимание на возможность "краха финансовых рынков" с учетом замедления темпов роста глобальной экономики и, как следствие, более жестких мер кредитно-денежной политики со стороны центробанков.