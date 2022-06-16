https://news.day.az/economy/1471355.html В Баладжары ремонтируют улицу - ФОТО - ВИДЕО
В Баладжары ремонтируют улицу - ФОТО - ВИДЕО
Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана проводит капитальный ремонт 5-го и 7-го переулков улицы Худат Бека Меликасланова поселка Баладжары Бинагадинского района Баку.
Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба Агентства.
Упомянутая дорога, длиной 700 и шириной в среднем 7,5 м, была грунтовой, что вызывало проблемы с проездом транспорта.
В текущем году по Бинагадинскому району предусматривается ремонт улиц и дорог общей протяженностью 13,6 км.
Отметим, что в 2021 году Агентство в этом районе отремонтировало улицы общей протяженностью 15,4 км.
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