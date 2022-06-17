Азербайджан увеличил добычу товарного газа

Общая стоимость произведенной продукции в горнодобывающей промышленности Азербайджана за январь-май текущего года составила 26,4 млрд. манатов, что по сравнению с январем-маем предыдущего года больше на 2,2%.

Как передает Day.Az, в Госкомстате сообщили, что объем добычи товарной сырой нефти составил 13 894,1 тыс. тонн, товарного природного газа - 14 874 млн. кубометров.

"Добыча товарной нефти по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилась на 2,7%, добыча товарного газа увеличилась на 18,5%", - отмечается в сообщении.

Отмечено, что в целом за отчетный период было добыто 13 933,6 тыс. тонн нефти и 19 639,8 млн. кубометров газа, что означает сокращение на 2,6% и увеличение на 15,5% соответственно.