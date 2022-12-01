По Баку-Тбилиси-Джейхан продолжится транспортировка нефти третьих сторон

Трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) будет по-прежнему использоваться для транспортировки нефти третьих сторон в Каспийском регионе.

Об этом сказали в четверг в компании bp Azerbaijan в ответ на вопрос Trend о приостановке транспортировки нефти ЛУКОЙЛа по трубопроводу, передает Day.Az.

"БТД будет по-прежнему использоваться для транспортировки нефти из блока "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ), конденсата из месторождения "Шах Дениз", и согласованных объемов нефти третьих сторон в Каспийском регионе", - сказали в компании.

Отметим, что ЛУКОЙЛ с декабря прекращает экспорт нефти со своих каспийских месторождений по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан в связи с западными санкциями и направит ее в систему Каспийского трубопроводного консорциума.

Акционерами BTC Co, которая была учреждена первого августа 2002 года для реализации проекта, являются: bp (30,1 процента), AzBTC (25 процентов), MOL (8,9 процента), Equinor (8,71 процента), ТРАО (6,53 процента), Eni (5 процентов), Total (5 процентов), Itochu (3,4 процента), Inpex (2,5 процента), ExxonMobil (2,5 процента) и ONGC (2,36 процента).

Согласно данным Государственного статистического комитета, транспортировка транзитной нефти по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан в январе - октябре 2022 года составила 4,131 миллиона тонн против 2,815 миллиона тонн в аналогичном периоде 2021 года. Таким образом, транспортировка транзитной нефти по БТД выросла за год на 46,7 процента.

В отчетный период по БТД было транспортировано 24,428 миллиона тонн нефти, что составляет 78,8 процента от всей нефти (31,003 миллиона тонн), прокачанной по магистральным нефтепроводам Азербайджана, по сравнению с 21,777 миллиона тонн, или 74,9 процента от всей нефти, транспортированной в январе - октябре 2021 года (почти 29,090 миллиона тонн).