Чешский бизнес хочет закрепиться на азербайджанском рынке

Источник: Агентство международной информации Trend

Широкие перспективы сотрудничества между Чешской Республикой и Азербайджаном основаны на дружественных отношениях, которые существуют между двумя странами.

Об этом Trend сказал заместитель министра иностранных дел Чешской Республики Ярослав Курфюрст, передает Day.Az.

"Этот год особенный, поскольку 27 января мы отмечаем 30-ю годовщину установления дипломатических отношений между нашими странами. Мы уверены, что успешно воспользуемся этой возможностью для дальнейшего укрепления сотрудничества с Азербайджаном во многих областях. Мы приветствуем развитие отношений между нашими парламентами и сосредоточимся на дальнейшем укреплении политического диалога на высоком уровне", - сказал он.

По словам заместителя министра, первое мероприятие, запланированное на 2023 год, - это 5-е заседание Совместной комиссии по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству и сопутствующий бизнес-форум в Праге в начале марта.

"Это событие, безусловно, активизирует дискуссию в различных областях сотрудничества между двумя странами", - отметил он.

Как отметил Курфюрст, чешские бизнесмены заинтересованы в изучении новых возможностей на азербайджанском рынке.

"Наше экономическое и энергетическое сотрудничество уже имеет глубокие традиции, и мы верим, что нам удастся развивать его и дальше. Чешские компании очень заинтересованы в деловом сотрудничестве со своими азербайджанскими коллегами, поэтому в течение этого года наше правительство поддержит несколько проектов по оказанию помощи чешским предпринимателям на азербайджанском рынке. Также стоит упомянуть проходящую подготовку к установке чешского стенда на 19-ой Азербайджанской международной выставке путешествий и туризма и 16-ой Азербайджанской международной сельскохозяйственной выставке", - добавил он.