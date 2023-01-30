Консорциум Трансадриатического трубопровода (TAP) запускает первый этап расширения, передает в понедельник Trend со ссылкой на консорциум, передает Day.Az.

Как сообщается, консорциум будет выделять 1,2 миллиарда кубометров дополнительных мощностей в год в рамках долгосрочных контрактов, начиная с 2026 года.

"Мощности для расширения TAP предлагаются посредством регулярных рыночных тестов. Первоначальная мощность TAP может быть увеличена поэтапно до уровня не менее 20 млрд кубометров в год", - сказали в TAP AG.

Второй этап рыночного теста ожидается в 2023 году, и заинтересованные стороны смогут подавать свои заявки. Консорциум TAP стремится удвоить пропускную способность трубопровода к 2027 году.

"Мы рады приступить к расширению мощностей TAP, которые могут быть постепенно увеличены как минимум до 20 миллиардов кубометров в год. Мы намерены запустить вторую фазу рыночного теста во второй половине года, чтобы еще больше повысить надежность поставок и рыночную ликвидность в Европе", - сказал управляющий директор TAP Лука Скьеппати.

Новые объемы водорода и других возобновляемых газов также могут транспортироваться за счет расширения мощностей TAP, чтобы способствовать долгосрочной устойчивости и обеспечить переход к "чистой" энергии в регионе, добавил он.

Отметим, что по TAP, который является европейской частью Южного газового коридора, ежегодно поставляются восемь миллиардов кубометров газа в Италию и по одному миллиарду кубометров газа - в Грецию и Болгарию.

31 декабря 2020 года начались поставки азербайджанского газа в Европу по Южному газовому коридору. Посредством ТАР Азербайджан впервые в истории экспортировал свой природный газ на европейский рынок по трубопроводам. С прямым доступом к европейскому рынку, который является крупнейшим импортером природного газа в мире, Азербайджан диверсифицировал свои экспортные возможности.