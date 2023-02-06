Экспортные операции по Баку-Тбилиси-Джейхан продолжаются.

Об этом сказали в понедельник в бакинском офисе компании bp в ответ на запрос Trend о возможном влиянии землетрясения в Турции на работу трубопровода, передает Day.Az.

"Экспортные операции по БТД продолжаются. Операции по загрузке танкеров на терминале Джейхан были временно приостановлены оператором трубопровода БТД в Турции (Botaş International Anonim Şirketi (BIAS). bp, которая является оператором трубопровода БТД, глубоко сожалеет о разрушительном землетрясении на юго-востоке Турции и выражает соболезнования семьям и близким всех, кто пострадал в результате этого трагического события. Мы подтверждаем, что все сотрудники bp в Турции находятся в безопасности", - сказали в компании.

Напомним, что сегодня в разных регионах Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. На данный момент число погибших в результате землетрясения достигло 912 человек, пострадали 5 385 человек, из-под завалов спасены 2470 человек.

Отметим, что общая протяженность нефтепровода БТД составляет 1768 километров, из которых 443 километра пролегают через территорию Азербайджана, 249 километров - Грузии, 1 076 километров маршрута проходит по территории Турции. Строительство трубопровода началось в апреле 2003 года, а его заполнение нефтью состоялось 18 мая 2005 года.

Акционерами BTC Co, которая была учреждена первого августа 2002 года для реализации проекта, являются: bp (30,1 процента), AzBTC (25 процентов), MOL (8,9 процента), Equinor (8,71 процента), ТРАО (6,53 процента), Eni (5 процентов), Total (5 процентов), Itochu (3,4 процента), Inpex (2,5 процента), ExxonMobil (2,5 процента) и ONGC (2,36 процента).

По трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан с начала коммерческих поставок в 2006 году до конца 2022 года было транспортировано 5 250 танкерами более 4 миллиардов баррелей нефти.

По трубопроводу поставлено на мировые рынки свыше 200 миллионов баррелей и более 224,4 миллиона баррелей сырой нефти в 2021 и 2022 годах соответственно.