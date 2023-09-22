Азербайджан и ВБ обсудили новую Рамочную программу партнерства

Сегодня в Центральном банке Азербайджана состоялась встреча с новым региональным директором Всемирного банка по Южному Кавказу Роландой Прайс и страновым менеджером по Азербайджану Стефани Столлмейстер.

Как передает в пятницу Day.Az, об этом в социальной сети "Х" сообщил председатель ЦБ Талех Кязимов.

"Сегодня в Центральном банке прошла встреча с Роландой Прайс, новым региональным директором Всемирного банка по Южному Кавказу, и Стефани Столлмейстер, страновым менеджером по Азербайджану, которые находятся с визитом в нашей стране. В ходе встречи мы обменялись мнениями о текущей деятельности Всемирного банка в Азербайджане, реализуемых проектах и ​​перспективах будущего сотрудничества, подготовке новой Рамочной программы партнерства со страной (на 2024-2028 годы). В то же время мы обсудили проекты технической помощи, реализуемые между Всемирным банком и Центральным банком", - говорится в публикации.

Отметим, что 30 августа председатель Центрального банка Талех Кязимов встретился с делегацией, возглавляемой новым страновым менеджером Всемирного банка (ВБ) по Азербайджану Стефани Столлмейстер. На встрече состоялся обмен мнениями о текущей деятельности ВБ в Азербайджане и новых рамках сотрудничества на 2023-2028 годы. При этом были обсуждены вопросы, связанные с текущим сотрудничеством ВБ и ЦБ, статусом реализации проектов технической помощи и новыми направлениями технической помощи на будущий период.