Дорогая нефть стала угрозой для развивающихся экономик

Взлет цен на нефть до $100 за баррель может похоронить надежды развивающихся стран на замедление инфляции и снижение процентных ставок. Как передает Day.Az, так считают эксперты, опрошенные изданием Bloomberg.

Это чревато обвалом для активов этих стран, считают аналитики. Управляющий директор по макростратегии развивающихся рынков компании GlobalData TS Lombard Джон Харрисон уверен - тренд на замедление инфляции в развивающихся экономиках уже сбился из-за подорожания нефти.

Экономики, зависящие от импорта углеводородов, окажутся в наихудшем положении, отмечает стратег Tellimer Хаснайн Малик. Среди них - Индия, Филиппины, Пакистан. Дорогая нефть усилит инфляцию и бюджетный дефицит в этих странах, заявил управляющий активами Карлос де Соуза. Это приведет к ослаблению их валют и росту доходности облигаций.

Аналитики Nomura считают, что Индия в наибольшей степени подвержена негативному влиянию от скачка цен на нефть. Это может заставить регуляторов развивающихся стран отложить смягчение ДКП. Это в свою очередь может вызвать торможение роста ВВП в ряде стран, что негативно скажется на мировой экономике в конечном итоге.