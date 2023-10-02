В ОПЕК рассказали о планах на следующий год

Государства ОПЕК+, вероятно, не будут вносить изменения в параметры соглашения по добыче нефти на 2024 год.

Как передает Day.Az, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министра энергетики ОАЭ Сухейля аль-Мазруи на нефтегазовой выставке в Абу-Даби.

По словам аль-Мазруи, любой пересмотр условий действующей сделки будет рассматриваться как заключение нового соглашения. Министр подчеркнул, что страны-экспортеры достигли договоренности в отношении всего 2024 года и рассчитывают на ее строгое выполнение.