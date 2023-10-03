Меджнун Мамедов обсудил увеличение инвестиций в агросектор на конференции стран ОИС

Министр сельского хозяйства Азербайджана Меджнун Мамедов принял участие в девятой министерской конференции по продовольственной безопасности и сельскохозяйственному развитию стран-членов Организации исламского сотрудничества (ОИС), состоявшейся в Дохе, сообщает во вторник Day.Az.

Согласно данным министерства сельского хозяйства, на конференции министры сельского хозяйства стран-членов ОИС обсудили вопросы содействия развитию сельских районов, уменьшения пищевых отходов, эффективного управления водными ресурсами, увеличения инвестиций в аграрный сектор, усиления цифровой трансформации в аграрном секторе и другие вопросы.

Затем министр Меджнун Мамедов принял участие в церемонии открытия Международной садоводческой выставки "Discover Horticultural Expo 2023 Doha", которая начала свою деятельность в Дохе. Также он ознакомился с павильоном Азербайджана, построенным Фондом Гейдара Алиева, а затем присутствовал на церемонии открытия павильона Турецкой Республики. Позже Меджнун Мамедов ознакомился с павильонами других стран-участниц выставки и обменялся мнениями с участниками выставки.

Напомним, что Международная садоводческая выставка "Discover Horticultural Expo 2023 Doha" продлится до 28 марта 2024 года. Выставка была организована в парке Аль-Бидда, одном из крупнейших парков Дохи. Выставка проходит под девизом "Зеленая пустыня, лучшая окружающая среда".