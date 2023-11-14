Вниманию желающих купить квартиру на льготных условиях

Государственное агентство жилищного строительства (MİDA ) начинает продажу квартир на льготных условиях на втором этапе, в жилом комплексе "Говсан", в жилом комплексе "Гянджа" и по проекту "Сумгайыт".

Как передает Day.Az, выбор жилья начнется в 11:00 19 декабря 2023 года и продлится до 11:00 23 декабря 2023 года.

В соответствии с Указом Президента Азербайджанской Республики № 1113 от 16 ноября 2016 года, приобретение квартир, находящихся в распоряжении MİDA, будет проводиться в электронном порядке на сайте www.e-gov.az, в системе "Güzəştli mənzil".