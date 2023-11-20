Европейский инвестиционный банк обсуждает с Азербайджаном развитие Среднего коридора

Источник: Агентство международной информации Trend

Европейский инвестиционный банк заинтересован в проведении новых проектов в Азербайджане для поддержки перехода к "зеленой экономике".

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend главный советник по кредитным операциям в соседних с ЕС странах Европейского инвестиционного банка Эрве Генассия.

"Помимо развития сферы возобновляемой энергетики, мы также нацелены на развитие экологически чистого транспортного сектора в стране. Мы ведем интересные дискуссии с ЗАО "Азербайджанские железные дороги" о развитии экологически чистых перевозок и улучшении железнодорожных сообщений по Среднему коридору", - отметил он.

Он также подчеркнул, что банк видит большой потенциал для улучшения городского транспорта в Баку, и уже начал обсуждения с азербайджанской стороной о модернизации и развитии Бакинского метрополитена.

Отметим, что Средний коридор связывает сети контейнерных железнодорожных грузовых перевозок Китая и стран Европейского союза через страны Центральной Азии, Кавказа, Турции и Восточной Европы.

Многосторонняя мультимодальная транспортная инфраструктура связывает паромные терминалы Каспийского и Черного морей с железнодорожными системами Китая, Казахстана, Азербайджана, Грузии, Турции, Украины и Польши.

Средний коридор способствует увеличению грузопотока из Китая в Турцию, а также в страны Европы и в обратном направлении.

Маршрутный поезд, курсирующий по этому коридору, доставляет грузы из Китая в Европу в среднем за 20-25 дней, и это одно из главных преимуществ данного транспортного коридора.